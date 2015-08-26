У NASА анонсували нову флагманську місію

Про це керівник Відділення планетології агентства Джим Грін розповів на зустрічі вчених, присвяченій 26-річчя прольоту Voyager 2 повз Нептуна, повідомляє Lenta.ru видання Popular Mechanics.

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Джим Грін звернув увагу на те, що особливо важливим може бути дослідження Тритона - супутника Нептуна. Це небесне тіло схоже на Плутон і, як відзначають фахівці, могло бути раніше захоплене планетою з поясу Койпера. Раніше Тритон і Нептун (26 серпня 1989 року), а також Уран з його супутниками в ході пролітної місії досліджувала міжпланетна станція Voyager 2.

Якщо дослідженнями планет земної групи (в які, крім Землі, входять Меркурій, Венера і Марс), а також Юпітера, Сатурна і Плутона займалися спеціально створені для цього станції NASА, то окремо крижані гіганти та їх супутники ще не вивчалися.

Сучасні місії NASА і Європейського космічного агентства (ЄКА) не припускають (в найближче десятиліття) відправлення космічних апаратів далі орбіти Юпітера. Так, у 2016 році до нього повинна підлетіти станція Juno (Jupiter Polar Orbiter), а в середині 2020-х років до Європи (супутника Юпітера) вирушить місія (з неофіційною назвою) Europa Clipper.

У разі отримання фінансування місія до крижаного гіганта може стати наступним (після ровера Mars 2020 і Europa Clipper) флагманським проектом NASА. Як відзначають експерти, її вартість не повинна перевищувати $2 млрд. Попередні ключові місії NASА включають в себе Voyager, Galileo і Cassini, яка завершується.

В даний час проект недоцільний через неможливість оперативного створення космічної станції, яка в період з 2015 по 2020 роки зробила б гравітаційні маневри поблизу Юпітера і Сатурна. Однак перспективну місію вчені NASА збираються запускати вже за допомогою надважкої ракети SLS (Space Launch System), у зв'язку з чим необхідність у здійсненні гравітаційних маневрів може відпасти.