Через НАСА на поверхні Меркурія з'явиться 16-метровий кратер

До таких висновків прийшли вчені після вивчення динаміки зіткнення з Меркурієм корабля масою 513 тонн, поперечні розміри якого дорівнюють приблизно трьох метрів, за інформацією BBC News повідомляє Lenta.ru.

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Місія MESSENGER завершить свою роботу, коли однойменний апарат на швидкості 3,91 кілометра в секунду 30 квітня 2015 року в 22:46 впаде на найближчу до Сонця планету.

Приблизні координати падіння апарату — 54,4 градуса північної широти і 210,1 градуса східної довготи. Зіткнення відбудеться на боці планети, недоступному безпосередньому спостереженню з Землі. Головною причиною прийняття рішення про закінчення місії є вичерпання запасів палива станції.

Messenger запущений в космос 3 серпня 2004 року з космодрому на мисі Канаверал за допомогою ракети-носія Delta II. На орбіті Меркурія апарат опинився 18 березня 2011-го.

З тих пір він пройшов відстань понад 7,9 мільярда кілометрів, яке включає 15 обертів навколо Сонця, три — навколо Меркурія, два — навколо Венери і один — навколо Землі, перш ніж потрапити на орбіту найближчої до Сонця планети системи.

Через близьке розташування Меркурія до Сонця на нього чиниться значний вплив (насамперед гравітаційний і радіаційний). Це сильно ускладнює дослідження планети автоматичними міжпланетними станціями.

В ході своєї місії MESSENGER отримав першу детальну карту поверхні Меркурія, а дослідження його кратерів демонструють неоднорідну внутрішню будову планети. Також зонд вивчив високоенергетичні частинки від Сонця, в потоці яких є планета.

Меркурій є найменшою і легкої планетою Сонячної системи. Він легше і менше Землі приблизно в 20 разів, а його середня щільність приблизно така ж, як і в Землі. Рік на планеті триває близько 88 днів. У неї немає супутників і сильно розріджена атмосфера, а за своїм фізичним характеристикам Меркурій нагадує Місяць.