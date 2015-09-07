Аpple ще не випустила iPhone 6s, втім аналітики вже розповіли, яким буде iPhone 7

Якщо розрахунки правильні, то iPhone 7 стане таким самим тонким, як і представлені на ринку планшет iPad Air 2 і остання модель плеєра iPod touch в корпусі товщиною 6,1 міліметра, пише Lenta.ru

За словами Куо, щоб створити рекордно тонкий iPhone, Apple доведеться почекати» ще одне покоління: алюмінієвий корпус, який планується використовувати в iPhone 6s і iPhone 6s plus, не дозволить пристрою бути тонше 7 міліметрів. Apple представить iPhone 7 в 2016 році, стверджує аналітик.

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«Apple і її постачальники дуже багато інвестували в технологію Force Touch в 2015-му, і ми вважаємо, що модель 2016 року буде дотримуватися тієї ж концепції», — зазначив Куо. Функція Force Touch визначає силу і тип дотиків до екрану пристрою, що дозволяє розширити можливості взаємодії з ним.

Товщина корпусу самої нової представлених зараз на ринку моделей, iPhone 6, становить 6,9 міліметра.

Презентація нових пристроїв і рішень компанії Apple запланована на 9 вересня і відбудеться в залі імені Білла Грехема в Сан-Франциско. Очікується, що на заході представлять смартфони iPhone 6s і iPhone 6s plus. Імовірно, мінімальний обсяг пам'яті в нових пристроях складе 16 гігабайт.