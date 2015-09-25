NASA показало фото "зміїної" поверхні Плутона

Ці високоякісні зображення Плутона були отримані науковим зондом "Нові горизонти", передає сайт NASA.

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"Це більше схоже на кору дерев чи дракона, ніж на геологію. Тепер потрібен час, щоб з'ясувати, може, це якась комбінація внутрішніх тектонічних сил і сублімації льоду", - йдеться у повідомленні.

При цьому одну з територій Плутона вчені назвали "зміїною шкірою" через зовнішню схожість з лускатою поверхнею.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA опублікувало новий знімок Плутона, який був зроблений космічним апаратом New Horizons. Він поєднує у собі сині, червоні та інфрачервоні зображення.

Багато форм рельєфу на фотографії мають власні різні кольори, розповідаючи складну геологічну і кліматологічну історію Плутона.