NASA опублікувало вражаючий кольоровий знімок Плутона у високій роздільній здатності
03:15, 25 вересня 2015Наука та IT
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NASA опублікувало новий знімок Плутона, який був зроблений космічним апаратом New Horizons.
Для збільшення зображення натисніть тут або клікніть по ньому / NASA/JHUAPL/SwRI
Цей знімок був зроблений ще 14 липня за допомогою камери Ralph/Multispectral Visual Imaging Camera (MVIC), повідомляється на сайті NASA. Знімок поєднує в собі сині, червоні та інфрачервоні зображення.
Багато форм рельєфу на фотографії мають свої власні різні кольори, розповідаючи складну геологічну і кліматологічну історію Плутона.
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Раніше УНІАН повідомляв, що зонд New Horizons передав на Землю нові високоякісні фотографії поверхні Плутона. Фотографії зроблені через 15 хвилин після того, як зонд пройшов найближчу точку з небесним тілом, після чого обернувся і сфотографував Плутон на заході.
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