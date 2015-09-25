NASA опублікувало вражаючий кольоровий знімок Плутона у високій роздільній здатності

Цей знімок був зроблений ще 14 липня за допомогою камери Ralph/Multispectral Visual Imaging Camera (MVIC), повідомляється на сайті NASA. Знімок поєднує в собі сині, червоні та інфрачервоні зображення.

Багато форм рельєфу на фотографії мають свої власні різні кольори, розповідаючи складну геологічну і кліматологічну історію Плутона.

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Раніше УНІАН повідомляв, що зонд New Horizons передав на Землю нові високоякісні фотографії поверхні Плутона. Фотографії зроблені через 15 хвилин після того, як зонд пройшов найближчу точку з небесним тілом, після чого обернувся і сфотографував Плутон на заході.