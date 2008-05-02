Британська газета знайшла в Китаї секретну базу атомних підводних човнів

На супутникових знімках виявили секретну китайську базу атомних підводних човнів, пише 2 травня британська The Daily Telegraph. За версією видання, ці підводні човни можуть становити загрозу для азіатських країн.

Знімки були передані ЗМІ представниками компанії Digital Globe, якій належить комерційний супутник. На фотографіях видно великі входи в тунелі, що оточують базу. Як пише The Daily Telegraph, співробітники Пентагону побоюються, що тунелі ведуть в підземний ангар, де Китай може ховати супутники-шпигуни, і до 20 атомних підводних човнів.

Як уточнює видання, експерти журналу про зброю Jane`s Intelligence Review не виключають, що база може використовуватися експедиційними військами або бути оборонною спорудою. Проте існує ймовірність того, що Китай не хоче миритися з переважанням військово-морських сил США в довколишніх водах.

В той же час агентство AFP повідомляє, що ні в Пентагоні, ні в редакції Janes Intelligence Review коментувати повідомлення The Daily Telegraph поки не стали.

Лента.ру