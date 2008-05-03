На Кубі надійшли у вільний продаж персональні комп`ютери

Жителі Куби отримали можливість вільно купувати персональні комп`ютери, повідомляє «Газета.Ру».

Із початком продажу в гаванському торговому центрі Carlos III зібрався цілий натовп, проте більшість жителів столиці прийшла просто подивитися, оскільки придбати комп`ютер вартістю близько 800 доларів більшості кубинців, які отримують у середньому 20 доларів на місяць, не по кишені.

Обмеження на продаж комп`ютерів зняв своїм розпорядженням новий кубинський лідер Рауль КАСТРО. Проте доступ в інтернет для кубинців поки що залишається під забороною.

Раніше у вільний продаж надійшли також стільникові телефони й DVD-програвачі.