NASA опублікувало незвичайне фото північного сяйва

Фотографія була зроблена 7 жовтня астронавтом Скоттом Келлі, повідомляється на сайті NASA.

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Раніше УНІАН повідомляв, що астронавт NASA Скотт Келлі опублікував вражаюче відео, яке було знято з борту МКС - вона пролітає над Землею зі швидкістю понад 26 тисяч кілометрів на годину.