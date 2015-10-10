NASA опублікувало незвичайне фото північного сяйва
03:46, 10 жовтня 2015Наука та IT
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NASA опублікувало незвичайне фото північного сяйва, зробленого з Міжнародної космічної станції.
Північне сяйво з МКС / nasa.gov
Фотографія була зроблена 7 жовтня астронавтом Скоттом Келлі, повідомляється на сайті NASA.
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Раніше УНІАН повідомляв, що астронавт NASA Скотт Келлі опублікував вражаюче відео, яке було знято з борту МКС - вона пролітає над Землею зі швидкістю понад 26 тисяч кілометрів на годину.
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