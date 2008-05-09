Армія США виробувала дешеві високоточні снаряди

Армія США та компанія Alliant Techsystems на полігоні Юма в штаті Арізона провели серію успішних випробувань 155-міліметрових артилерійських снарядів, оснащених системою наведення PGK (Precision Guidance Kit). Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Defense-aerospace.

За оцінками розробників, ефективність застосування модернізованих за допомогою PGK снарядів практично співставна з високоточними боєприпасами Excalibur, вартість яких на порядок вища.

Протягом одного з етапів проведених в Арізоні випробувань вперше були виконані стрільби снарядом M795 з новою системою наведення. Вогонь вівся на відстань близько 14 кілометрів. Протягом перших двадцяти секунд польоту боєприпас виконав запрограмовані маневри, а потім узяв курс на задані координати. Відхилення модернізованого снаряда від цілі склало лише 17,5 метра, при тому, що аналогічний показник у звичайних некерованих боєприпасів може досягати 200-300 метрів.

Раніше нова система наведення була успішно випробувана на реактивних снарядах M549.

Система PGK призначена для встановлення в носовій частині боєприпасів калібру 155 міліметрів, які є на озброєнні Армії США. До її складу входять стабілізатори для коректування траєкторії польоту і захищений програмований модуль GPS-наведення.