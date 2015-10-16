В Україні МТС буде працювати під брендом Vodafone - ЗМІ

Про це повідомила Financial Times.

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Як зазначають близькі до переговорів джерела, поточна угода не передбачає інвестиції та участь у прибутку британської компанії.

Ймовірно, оголосять про домовленість 16 жовтня.

Як повідомлялося, у МТС з 2008 року вже є угода з Vodafone, що дозволяє їм обмінюватися досвідом і спільно закуповувати обладнання.

Додамо, МТС-Україна – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні, що надає послуги в стандартах GSM (EDGE), CDMA (EVDO REV.A) і UMTS (HSPA+). До ребрендингу, проведеного в 2007 році, називався UMC. Перший оператор мобільного зв'язку на території України, заснований у 1992 році. У 2003 весь пакет акцій викупила російська компанія "Мобільні Телесистеми" (МТС).