Ракету-носій "Союз", що готується до запуску, встановили на стартовому майданчику космодрому Байконур (фоторепортаж)
13:55, 13 грудня 2015Наука та IT
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Ракета-носій "Союз-ФГ" з пілотованим кораблем "Союз ТМА-19" встановлена на першому "Гагарінському" стартовому майданчику космодрому Байконур.
REUTERS
Вранці в неділю відбулося вивезення ракети-носія з пристикованим кораблем з монтажно-випробувальним корпусу (МВК), повідомляє РИА Новости.
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Згідно з повідомленням, корабель доставить на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж у складі Юрія Маленченка (Роскосмос), Тімоті Копра (NASA), а також Тімоті Піку (Європейське космічне агентство). На борту МКС їх очікують Михайло Корнієнко та Сергій Волков (Роскосмос) і Скотт Келлі (NASA).
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