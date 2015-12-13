Ракету-носій "Союз", що готується до запуску, встановили на стартовому майданчику космодрому Байконур (фоторепортаж)

Вранці в неділю відбулося вивезення ракети-носія з пристикованим кораблем з монтажно-випробувальним корпусу (МВК), повідомляє РИА Новости.

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Згідно з повідомленням, корабель доставить на Міжнародну космічну станцію новий екіпаж у складі Юрія Маленченка (Роскосмос), Тімоті Копра (NASA), а також Тімоті Піку (Європейське космічне агентство). На борту МКС їх очікують Михайло Корнієнко та Сергій Волков (Роскосмос) і Скотт Келлі (NASA).