Sony підшукує розробників серед студентів

Американський підрозділ компанії Sony Computer Entertainment оголосив про старт програми PlayStation-edu, повідомляє GamesIndustry з посиланням на офіційний блог компанії. Вона дозволить учням університетів і коледжів мати доступ до набору засобів розробки програмного забезпечення (або просто SDK) для платформ PlayStation 2 і PSP.

Представники Sony зазначають, що ці комплекти будуть ідентичні тим, що їх використовують професіонали для створення своїх проектів. Учасники програми зможуть одержати SDK, необхідне програмне забезпечення і документацію, а також демонстраційний код і зразки програм. Крім цього PlayStation-edu дозволить студентам користуватися спеціальним сайтом, де вони зможуть обговорити всі поточні питання з іншими.

У Sony додали, що програма PlayStation-edu створена не для того, щоб учні створювали власні ігри. Її мета - допомогти студентам технічних факультетів і факультетів обчислювальної техніки зрозуміти, як працює "залізо" в консолях PlayStation. У SCEA хочуть, щоб випускники університетів були готові писати програми для різних платформ цього сімейства і могли відразу ставати до роботи.

Зауважмо, що навчальні заклади, які хочуть мати доступ до SDK, повинні підписати спеціальну угоду з компанією Sony, а також внести певну плату за цей набір.

Лента.ру