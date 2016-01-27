Британський математик науково довів приреченість змов планетарного масштабу

Згідно з його рівнянням, будь-яке великомасштабне «приховування правди» приречене на викриття протягом декількох років. Свої розрахунки вчений представив в журналі PLoS One.

У рівнянні Девіда Граймса (David Grimes) враховуються три чинники: кількість змовників, час, що минув з моменту приховування правди, і ймовірність розкриття змови, передає Lenta.ru.

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Почав математик з розподілу Пуассона — стандартного статистичного інструменту вимірювання ймовірності подій за проміжок часу. Однак Граймсу не вистачало точних засобів для оцінки шансів на провал змови. Тому він взяв цифри з життя, розглянувши реальні випадки викриття засекреченої інформації без участі осіб, які проводять розслідування зі сторони.

Граймс застосував своє рівняння стосовно чотирьох відомих теорій змови: про фіктивність висадки людини на Місяць, фальсифікації даних по глобальне потепління, вплив щеплень на розвиток аутизму і приховування фармацевтичними компаніями дієвих ліків від раку.

Середні шанси на провал змови Граймс оцінив в чотири на мільйон. Проте з часом і зростанням числа знаючих про змову ця ймовірність неухильно зростає. Наприклад, якщо проект імітації польоту на Місяць стартував у 1965 році, а в ньому брало участь приблизно 410 тисяч співробітників НАСА, то про фальсифікації дізналися б через три роки і сім місяців. Приховувати ліки від раку вдалося б лише три роки і три місяці.

Рівняння Граймса наочно демонструє, що змови планетарного масштабу приречені на швидке викриття — для їхньої реалізації потрібно занадто багато людей.

Як повідомляв УНІАН, вчений знайшов на поверхні Місяця ударний кратер від падіння прискорювача ракети «Сатурн-5», яка принесла на Місяць американських астронавтів у ході місії «Аполлон-16» у 1972 році.