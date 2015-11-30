Вчений знайшов на Місяці слід від ракетного прискорювача місії "Аполлон-16"

«Аполлон-16» ознаменувався п'ятої висадкою людей на Місяць. В рамках одного з експериментів у ході місії астронавти розбили прискорювач третьої ступені ракети «Сатурн-5» об поверхню супутника. Таким чином астронавти змогли провести сейсмічні вимірювання, що дозволяють оцінити внутрішню структуру Місяця. Однак дані системи стеження були загублені, і точне місцезнаходження прискорювача залишилося невідомим, повідомляє Lenta.ru за інформацією Science Alert.

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Тільки нещодавно фізик Джефф Плеша (Jeff Plescia) з Університету Джонса Хопкінса зміг знайти ударний кратер від падіння на зображеннях, зроблених у високій роздільній здатності оптичної камерою (LROC) орбітального апарату Lunar Reconnaissance Orbiter. Зображення кратера вчений представив в інтерв'ю з журналістом Леонардом Девідом (Leonard David).

«Аполлон-16» (Apollo 16) — десятий пілотований політ в рамках програми «Аполлон», що відбувся 16-27 квітня 1972 року, і п'ята висадка людей на Місяць. У розпорядженні астронавтів був місячний автомобіль, «Місячний ровер №2». Командир екіпажу Джон Янг і пілот місячного модуля Чарльз Дьюк провели на Місяці 71 годину. Три виходи на поверхню Місяця тривали в цілому 20 годин 14 хвилин. Було зібрано і доставлено на Землю 95,7 кілограмів зразків місячної породи.