NASA опублікувало анімаційне відео польоту над поверхнею Церери
07:14, 30 січня 2016Наука та IT
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NASA опублікувало кольорове анімаційне відео польоту станції Dawn над поверхнею Церери.
NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / Daniel Macháček
Відео змонтоване на основі знімків, зроблених в серпні-жовтні 2015 року на висоті 1450 кілометрів над карликовою планетою, повідомляється на сайті NASA.
Анімація в покращеному кольорі дозволяє розгледіти деталі рельєфу Церери, в тому числі, ділянки синього кольору, які значно молодші за інш та є ямами, тріщинами, течіями.
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Відео виділяє найбільш виражені кратери на поверхні Церери, такі як Оккатор, а також високу конусоподібну гору Ахуна Монс.
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