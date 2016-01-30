NASA опублікувало анімаційне відео польоту над поверхнею Церери

Відео змонтоване на основі знімків, зроблених в серпні-жовтні 2015 року на висоті 1450 кілометрів над карликовою планетою, повідомляється на сайті NASA.

Анімація в покращеному кольорі дозволяє розгледіти деталі рельєфу Церери, в тому числі, ділянки синього кольору, які значно молодші за інш та є ямами, тріщинами, течіями.

Читайте такожNASA опублікувало архів зроблених станцією Dawn знімків Церери

Відео виділяє найбільш виражені кратери на поверхні Церери, такі як Оккатор, а також високу конусоподібну гору Ахуна Монс.