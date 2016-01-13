Додаток Google Maps навчився передбачати пункт призначення

APK-файл для пристроїв на платформі Android і короткий опис нових функцій програми опубліковано на порталі Android Police, передає N+1.

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Для визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час в дорозі, щільність потоку і можливі маршрути. Раніше аналогічна функція аналізу поведінки користувача з'явилася в Google Now.

Оновлена версія програми доступна в магазині Google Play, однак функція Driving Mode за замовчуванням відключена і вимагає ручної активації. Як зазначає Android Police, відповідний пункт меню у налаштуваннях може взагалі бути відсутнім, тому може знадобитися перезапуск програми і навіть перезавантаження мобільного пристрою.

Раніше в додатку Google Maps з'явилася функціязіставлення часу в дорозі з часом роботи закладу, зазначеного у якості пункту призначення. Якщо місце, куди прямує користувач, буде зачинене до часу його прибуття, то програма видасть відповідне повідомлення при побудові маршруту.