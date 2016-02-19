Вчені запідозрили існування підповерхневого океану на Хароні

Як повідомляється на сайті NASA, існування підповерхневого океану вчені запідозрили, вивчаючи отримані станцією New Horizons знімки супутника карликової планети, передає Lenta.ru. На них можна розглянути рельєфи, виникнення яких пояснюється розширенням води при її переході з рідкої фази в тверду. Бік Харона, який вдалося дослідити станції New Horizons у липні 2015 року, має тектонічні розломи (тріщини, уступи й долини), що з'явилися, швидше за все, через затягування поверхні супутника внутрішньої матерією.

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У давнину, коли температури на Хароні були вищі, ніж сьогодні, внутрішнє радіоактивне тепло супутника могло підтримувати існування рідкого підповерхневого океану. З плином часу небесне тіло хололо, а вода усередині нього замерзала, що і могло викликати спостережувані вченими розломи на поверхні Харона.

Зокрема, подібним чином на супутнику Плутона міг виникнути великий приекваторіальний каньйон, який отримав неофіційну назву Сереніті Часма. У довжину утворення досягає 1,8 км, а в глибину - 7,5 км. Це один з найбільших каньйонів в Сонячній системі. Для порівняння, Гранд-Каньйон В США в довжину досягає 446 км, а в глибину - 1,6 км.

На представленому NASA зображенні, отриманому науковим інструментом LORRI станції New Horizons, показано ділянку поверхні Харона розмірами 386 на 175 км. Роздільна здатність зображення становить 394 м на піксель. Знімок отриманий з відстані 78,7 тис. км від Харона через 1,6 години після зближення New Horizons з Плутоном.