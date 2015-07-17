Апарат NASA виявив гірський "замок" на поверхні Харона

Зонд New Horizons передав на Землю нову порцію знімків Харона, супутника Плутона, на яких можна побачити вкрай незвичайну гору – своєрідний кам'яний "замок", оточений порожнім ровом.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу NASA.

Під час прольоту крізь систему Плутона, автоматична станція NASA New Horizons отримала понад тисячі високоякісних знімків найбільшої карликової планети та її супутників, частина з яких має роздільну здатність лише кілька кілометрів на піксель. Передача даних на Землю, за оцінками вчених, забере приблизно півтора роки.

Однією з перших фотографій стало зображення однієї з ділянок на екваторі Харона, отримане з відстані 79 тисяч кілометрів від поверхні планети, в останні години перед наближенням зонда до Плутона.

На цьому знімку можна помітити безліч кратерів, а також унікальну структуру – відносно велику западину довжиною 390 кілометрів і глибиною кількасот метрів, в центрі якої знаходиться достатньо високий та протяжний гірський пік. Наразі вчені не знають, як виник цей "замок з ровом", але вважають його проявом геологічної активності в надрах Харона.

Сьогодні о 20:00 наукова команда New Horizons обіцяє представити нові знімки Плутона і його супутників, які будуть продемонстровані публіці на сайті космічного агентства.

В січні 2015 року New Horizons почав зближення з Плутоном. За розрахунками вчених NASA, New Horizons вже потрапив до історіі як найшвидкісніший з будь-коли запущених людством космічних апаратів, наблизився до карликової планети на відстань у 12,5 тисяч кілометрів о 14:49 14 липня.

Під час наближення до Плутона, спостереження за ним вели всі сім наукових вимірювальних приладів, якими оснащений зонд. Очікується, що апарат звиконав близько 150 вимірів, у тому числі вивчив склад, геологію планети, температуру її поверхні, рельєф, а також перевірив, чи є "загальна" атмосфера у Плутона та його супутника Харона.

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Під час наближення до планет зонд тимчасово припинив зв'язок з Землею, фокусуючи свою "увагу" на вивченні карликової планети і її супутників.