Вчені пояснили роль Харона в хаотичному русі малих супутників Плутона

Зокрема, вчені підтвердили хаотичний характер руху малих супутників Плутона і його зв'язок з гравітаційним тяжінням Харона. Свої висновки дослідники представили в журналі Science, передає Лента.ру.

Нікта й Гідра здійснюють не повільні, як вважали раніше, а набагато більш інтенсивні хаотичні рухи. Це відбувається, ймовірно, внаслідок того, що супутники обертаються не навколо Плутона, а навколо центру мас системи Плутон-Харон (який знаходиться між цими небесними тілами).

Також уточнено розміри Нікти й Гідри: 54 на 36 кілометрів і 43 на 33 кілометрів відповідно. Повний оборот навколо Плутона Нікта здійснює за 24,8 доби, Гідра — за 38,2 доби. На цих супутниках помітні сліди ударів метеоритів. Так, на Нікті виявлено два кратери, на Гідрі — один, але великий.

В даний час станція New Horizons знаходиться на відстані понад 5 мільярдів кілометрів від Землі. Очікується, що в 2019 році вона досягне планетоїда 2014 MU69, що знаходиться на відстані 1,6 мільярда кілометрів від Плутона в поясі Койпера. До цього об'єкту New Horizons може податися після карликової планети. Місія New Horizons повинна завершитися в середині 2020-х років.

Як повідомляв УНІАН раніше, аналіз даних з космічного телескопу Hubble показав, що супутники Плутона Нікта й Гідра знаходяться в хаотичному русі. На думку авторів, нерегулярний характер руху Нікти й Гідри виникає через змінне гравітаційне поле, створюване системою Плутон-Харон. Центр мас системи, що складається з найбільшого супутника і карликової планети, розташований між ними поза Плутоном.