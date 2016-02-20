NASA показало випробування космічного корабля Starliner (відео)

Інженери NASA з Дослідницького центру Ленглі в Хемптоні (штат Вірджинія в США 9 лютого 2016 року провели серію випробувань пілотованого космічного корабля CST-100 Starliner компанії Boeing, повідомляє Lenta.ru.

"Попри те, що апарат призначений для посадки на суші, випробування Starliner проводилися на воді. Фахівці пояснюють це міркуваннями безпеки (корабель має сідати на будь-які поверхні)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що CST-100 здатний доставляти на навколоземну орбіту до семи осіб.

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Starliner складається з двох частин: в одній знаходяться астронавти і системи життєзабезпечення, друга призначена для управління кораблем і від'єднується під час повернення на Землю. Капсула з астронавтами здатна витримати до десяти польотів в космос.

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Перший старт Starliner має здійснити в 2017 році ракета Atlas V з майданчика 41-го космодрому на мисі Канаверал.