Boeing запатентував технологію 3D-друку об'єктів, які літають у повітрі (відео)

Компанія Boeing запатентувала технологію 3D-друку для об'єктів, які левітують. Ця технологія дозволить створювати предмети в той час, поки вони витають в повітрі.

Як пише Naked Science з посиланням на портал Tech Xplore, нова технологія використовує одночасно кілька 3D-принтерів для подачі матеріалу з діамагнітними властивостями. Як це працює? Перша «порція» друкарського матеріалу, яку називають «самородком», утримується в повітрі за допомогою магнітних полів. Потім інші 3D-принтери додають до "самородк" інші деталі.

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За словами фахівців, цей метод друку має ряд переваг. По-перше, на відміну від традиційних принтерів, які створюють деталі знизу вгору, новий пристрій може «будувати» деталі з будь-якої сторони, оскільки матеріал утримується магнітними полями. По-друге, завдяки магнітним полям предмет можна обертати в будь-яких напрямках, що дає можливість виготовляти набагато більш складні форми. І нарешті, застосування декількох 3D-принтерів одночасно значно прискорює виробництво деталей.

«Цей процес міг допомогти позбутися від обмежень традиційного 3D-друку. І це означало б, що створена технологія без кордонів», – прокоментував патент Boeing Клер Скотт з компанії 3Dprint. Згідно з патентом, така технологія знімає обмеження на типи і властивості предметів, дозволяючи створювати складні деталі.