На Плутоні виявлено гори, піки яких покриті метановим снігом

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Лента.ру.

Досліджений гірський хребет, показаний агентством, розташований на південному сході Ктулху і в довжину досягає 420 кілометрів. Він являє собою послідовність кратерів, розділених долинами і піками, найвищі з яких вкриті снігом.

Вчені вважають, що він сформований метаном, який у вигляді льоду осідає на вершинах гір з верхніх шарів атмосфери Плутона. На більш низьких піках цього з'єднання не виявлено (його також немає в сусідніх шарах атмосфери).

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Роздільна здатність представленого вченими знімка складає 680 метрів на піксель. На зображенні показано ділянку поверхні карликової планети довжиною 450 кілометрів і шириною 225 кілометрів. Знімок отриманий New Horizons з відстані 33,9 тисячі кілометрів від поверхні Плутона за 45 хвилин до максимального зближення апарату з карликовою планетою.

Регіон Ктулху простягається вздовж західної частини екватора карликової планети і починається з плато Супутника. У довжину регіон сягає трьох тисяч кілометрів, а в ширину — 750 кілометрів. Це трохи більше, ніж розміри штату Аляска в США.

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Ктулху має більш темніший колір, ніж навколишня місцевість. Це пов'язано з формуванням толінів, які утворюються в хімічних реакціях за участю метану під дією сонячного світла. Геологія Ктулху демонструє різноманітність рельєфу Плутона.