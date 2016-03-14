З Байконура стартувала ракета з апаратами місії з пошуку життя на Марсі (відео)

Два космічні апарати почали 7-місячну подорож до Марсу в рамках спільної європейсько-російської місії з пошуку ознак життя на червоній планеті, передає радіо "Свобода".

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До Марсу вирушив орбітальний апарат Trace Gas Orbiter для вивчення газових домішок в атмосфері, що залишиться на орбіті планети, і модуль Schiaparelli для відпрацювання посадки на поверхню планети і виконання функцій автономної станції на Марсі.

Наступна місія, запланована на 2018 рік, має доправити до Марсу робота для вивчення грунту планети.