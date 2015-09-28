NASA розкрило головну таємницю Марса: на планеті є рідка вода

Про це агентство повідомило на спеціально організованій для цього прес-конференції, передає Lenta.ru.

Головний висновок прес-конференції - на Марсі зараз існують сезонні потоки рідкої солоної води. Ці утворення проявляють себе в теплу пору року і зникають у холодну. Таких висновків планетологи дійшли, проаналізувавши високоякісні знімки, отримані науковим інструментом High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) орбітального марсіанського апарату Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Варто зазначити, що вчені представили спеціальний метод, який дозволив провести більш акуратний спектральний аналіз (від інструменту CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) станції MRO) знімків і показати наявність на знятих HiRISE схилах марсіанських гідратованих солей (перхлоратів). На представлених в ході прес-конференції та публікації в журналі Nature Geoscience потоки солоної води з'являються і зникають на схилах пагорбів.

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Загальна ширина потоків, як правило, не перевищує п'яти метрів. Як зазначають дослідники, сіль вони виявили тільки в районах протікання сезонних річок. На сусідніх ділянках слідів таких сполук вчені не знайшли. Планетологи наголошують, що наявність солоної води важлива для потенційного існування життя на Червоній планеті (вода без солей швидко б замерзала).