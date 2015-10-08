NASA показало фото дюн на Марсі
08:19, 08 жовтня 2015Наука та IT
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NASA показало знімок марсіанських дюн, зроблений з міжпланетної станції Mars Reconnaissance Orbiter.
Марсіанські дюни / Фото NASA
На фотографії можна побачити сліди ерозії і піщані дюни на розтрісканій поверхні, передає сайт NASA.
Варто зазначити, що фотографію зробили ще 30 липня камерою HiRISE.
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