NASA показало фото дюн на Марсі

На фотографії можна побачити сліди ерозії і піщані дюни на розтрісканій поверхні, передає сайт NASA.

Варто зазначити, що фотографію зробили ще 30 липня камерою HiRISE.

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Раніше NASA оголосило про розкриття головної таємниці Марса - на планеті знайдено річки - потоки рідкої солоної води, які з'являються сезонно. Ці утворення проявляють себе в теплу пору року і зникають у холодну. Таких висновків планетологи дійшли, проаналізувавши високоякісні знімки, отримані науковим інструментом High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) орбітального марсіанського апарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).