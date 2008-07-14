Microsoft дав Yahoo! добу на роздуми

Yahoo! відхилила нову пропозицію щодо купівлі, яка надійшла від Microsoft і мільярдера Карла Ікана, повідомляється в прес-релізі Yahoo!. "Цей дивний і безпринципний альянс Microsoft і Карла Ікана має на меті все що завгодно, крім інтересів акціонерів Yahoo!", - заявив голова ради директорів інтернет-компанії Рой Босток.

Microsoft та Ікан звернулися до керівництва Yahoo! у п`ятницю ввечері. Їх пропозиція полягала в тому, що Microsoft викупить пошуковий бізнес Yahoo!, а решта частини інтернет-компанії буде реструктурована. На ухвалення рішення Yahoo! одержала менше доби. Як наголошується в прес-релізі інтернет-компанії, Microsoft і Ікан дали ясно зрозуміти, що не збираються вести переговори по ключових пунктах своєї пропозиції.

Наприкінці червня Ікан закликав Microsoft відмовитися від ідеї часткової купівлі Yahoo! і запропонував повернутися до переговорів про поглинання після обрання нового складу ради директорів інтернет-компанії. Ікан, який має 4,98 відсотка акцій Yahoo!, заявив, що збирається провести до ради директорів своїх кандидатів, лояльніших до Microsoft, і змінити нинішнього гендиректора Yahoo! Джеррі Янга.

У прес-релізі Yahoo! також наголошується, що Ікан ще недавно закликав компанію не продавати пошуковий підрозділ Microsoft.

Microsoft робить спроби поглинання Yahoo! вже близько півроку. Початковою ціною пропозиції були 44,6 мільярда доларів, проте керівництво інтернет-компанії відповіло відмовою. Microsoft запропонувала підняти суму угоди на 5 мільярдів доларів, але й ця ціна здалася керівництву Yahoo! недостатньою.

Після провалу переговорів між двома компаніями в справу втрутився Карл Ікан. За підтримки групи інвесторів він звинуватив керівництво Yahoo! у нехтуванні інтересами акціонерів.

Лента.ру