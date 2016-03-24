Телефони українців захистить національний антивірус

Zillya! Mobile Antivirus це перший український антивірус для мобільних пристроїв, створений на основі власних розробок та технологій.

Новий продукт Zillya! Mobile Antivirus містить функції:

- антивірусного захисту

- оптимізації

- прискорення роботи пристрою

За словами керівника відділу мобільних рішень Максима Макаєва, мобільний антивірус від Zillya! не вимагає особливих навичок від користувача чи значних системних ресурсів від пристрою, в той же час, є достатньо надійним щоб забезпечити базовий захист смартфонів та планшетів українців від вірусів та програм-шпигунів.

Zillya! Mobile Antivirus є безкоштовною програмою, яку можна скачати через офіційний магазин додатків Google Play Market.

«Окрім того, ви не побачите в Zillya! Mobile Antivirus жодної явної чи прихованої реклами, жодних спливаючих повідомлень чи банерів» - говорять в компанії.

В Zillya! вірять, що майбутнє за розвитком антивірусних програм для мобільних пристроїв, адже сучасні смартфони та планшети стають невід’ємною частиною нашого життя, і все частіше виступають об’єктом атак шахраїв.

Завантажити Zillya! Mobile Antivirus із PlayMarket: https://goo.gl/MQ0XTB