Телефони українців захистить національний антивірус
Лабораторія Zillya! Антивірус представила свій новий продукт, створений для телефонів та планшетів, що працюють на ОС Android.
Zillya! Mobile Antivirus це перший український антивірус для мобільних пристроїв, створений на основі власних розробок та технологій.
Новий продукт Zillya! Mobile Antivirus містить функції:
- антивірусного захисту
- оптимізації
- прискорення роботи пристрою
За словами керівника відділу мобільних рішень Максима Макаєва, мобільний антивірус від Zillya! не вимагає особливих навичок від користувача чи значних системних ресурсів від пристрою, в той же час, є достатньо надійним щоб забезпечити базовий захист смартфонів та планшетів українців від вірусів та програм-шпигунів.
Zillya! Mobile Antivirus є безкоштовною програмою, яку можна скачати через офіційний магазин додатків Google Play Market.
«Окрім того, ви не побачите в Zillya! Mobile Antivirus жодної явної чи прихованої реклами, жодних спливаючих повідомлень чи банерів» - говорять в компанії.
В Zillya! вірять, що майбутнє за розвитком антивірусних програм для мобільних пристроїв, адже сучасні смартфони та планшети стають невід’ємною частиною нашого життя, і все частіше виступають об’єктом атак шахраїв.
Завантажити Zillya! Mobile Antivirus із PlayMarket: https://goo.gl/MQ0XTB