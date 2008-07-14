В Австралії померла найстарша у світі блогер

В Австралії у віці 108 років померла Олів Рілі – жінка, яка вважалася найстаршою блогером у світі.

Як передає Gazeta.ru, О.Рілі померла 12 липня в будинку для старих, після того, як написала у своєму блогу (інтернет-щоденнику) про погіршення здоров`я.

Загалом О.Рілі з лютого 2007 року розмістила понад 70 повідомлень. На сайті The Life of Riley і в серії відеозаписів на YouTube вона розповідала про своє повсякденне життя, а також згадувала про життя під час двох світових воєн.