Майбутнє вже тут: французи випробували літаючу дошку (відео)

Про це повідомляє N+1 з посиланням на Gizmag.

Реактивний ховерборд (джетборд) під назвою Flyboard UFO пілотується стоячи. Літальний апарат оснащений компактним реактивним двигуном, може підніматися на висоту до трьох кілометрів і розвивати швидкість до 150 кілометрів на годину. Запасу палива вистачає на 10 хвилин безперервного польоту. В опублікованому відео пілот описує кілька кіл над водою і приземляється, перший політ тривав 3 хвилини 55 секунд.

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За словами представників компанії, джетборд UFO все ще знаходиться в стадії розробки. В опублікованому демонстраційному відео знято працюючий прототип, і запуск серійного виробництва не запланований на 2016 рік.

Як зазначає видання, раніше під маркою Flyboard випускалися спортивні снаряди для флайбордінгу — екстремальний спорт, в якому флайборд кріпиться до ніг спортсмена і піднімає людину за рахунок реактивної сили потоку води, що нагнітається окремим насосом.

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До недавнього часу персональних реактивних літальних апаратів, які серійно випускаються, практично не існувало, проте в 2015 році відразу дві компанії повідомили про намір налагодити серійний випуск джетпаків. Спочатку про запуск серійного виробництва джетпаків заявила компанія Martin Aircraft, про випробування комерційної моделі реактивного ранця повідомила компанія JetPack Aviation.