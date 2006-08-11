Ракета ”Дніпро” загинула через ”сильний перегрів рідини на поршні...”

За попередніми даними, аварія російської ракети-носія "Дніпро" 26 липня сталася через неправильну роботу камери згоряння номер чотири основного двигуна першого ступеня, повідомив голова Роскосмосу Анатолій Пермінов.

"За попередніми даними, аварія відбулася через неправильну роботу камери згоряння №4 основного двигуна першого ступеня", - сказав Пермінов на прес-конференції в Астані.

Остаточний висновок про причини аварії буде зроблений після 28 серпня, сказав він.

"Вірогідно, стався сильний перегрів рідини на поршні, який управляє камерою згоряння", - сказав Пермінов.

"Причин цього може бути багато", - зазначив він. "Наразі експерти з`ясовують причину - чому стався перегрів рідини".

Ракета-носій "Дніпро" з вісімнадцятьма супутниками була запущена 26 липня з космодрому Байконур. На 74-й секунді польоту ракети сталося нештатне відключення двигуна першого ступеня, внаслідок чого "Дніпро" впала за 150 кілометрів на південний захід від міста Байконур, за шість кілометрів на північний схід від зимівлі Тагай. Жертв і потерпілих немає.

РІА "Новости"