В гирлі Амазонки вчені виявили великий кораловий риф

Спочатку вчені на чолі з океанологом Патрісією Егер з Університету штату Джорджія збиралися лише дослідити флору і фауну гирла Амазонки, передає Lenta.ru. Проте один з членів колективу згадав про стару статтю 1970-х років, де згадувалися спіймані в цьому районі рифові риби.

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Локалізувати таємничі рифи було нелегко: автори статті не вказали GPS-координати, і групі Патрісії Егер довелося обстежити всю прибережну зону з допомогою звукових хвиль. Потім вони взяли зразки з дна річки (щоб упевнитися в наявності і уточнити величину рифу).

Виявилося, що система рифів є місцем існування різноманітних форм життя, не помітних крізь повні мулу води Амазонки - десятки видів рифових риб, губок, поїдаючих губки риб, водоростей і, звичайно, самих коралів.

У 2014 році океанологи провели повторне обстеження і склали повний каталог всіх видів. З'ясувалося, що на півдні рифової системи до неї доходить більше сонячного світла і в екосистемі домінують традиційні корали і фотосинтетичні організми. На північ же на рифах починають переважати губки та інші істоти, що отримують харчові ресурси річкового плюму.

Нарешті, вчені відзначають, що гігантська рифова система Амазонки вже до моменту свого відкриття була під загрозою знищення. На її території планують видобувати нафту. Крім того, потепління і підвищення кислотності Світового океану б'є по коралах Амазонії не менше, ніж по інших рифах Землі.