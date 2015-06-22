Планетологи порівняли формування озер на Титані і Землі

До такого висновку прийшли планетологи. Результати своїх досліджень автори опублікували в Journal of Geophysical Research, передає Lenta.ru. В Сонячній системі, крім Землі, тільки на Титані вчені виявили озера і моря. Ці водойми на супутнику наповнені рідким метаном і етаном. Моря й озера утворюються завдяки низьким температурам на поверхні, що досягає мінус 180 градусів Цельсія.

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Водойми на Титані планетологи відкрили за допомогою орбітального апарату Cassini, що обертається навколо Сатурна. Моря мають довжину кілька сотень кілометрів, їх глибина сягає сотень метрів. Вони поповнюються безліччю каналів, які є аналогами земним річкам.

На відміну від морів, озера не поповнюються річками і утворюються, як припускають дослідники, внаслідок вуглеводневих дощів і надходженням рідини з надр. Планетологи вивчили динаміку утворення таких водойм на супутнику Сатурна.

Тривалість року на Титані становить 30 земних років. У зв'язку з цим еволюція озер на супутнику відбувається приблизно в 30 разів повільніше, ніж на Землі. Динаміка утворення заглиблень ґрунту, які потім наповнюються рідиною, що нагадує формування земних карстових рельєфів, що з'являються в результаті поступової ерозії грунту і розчинення гіпсу і вапняку підземними водами.

Швидкість ерозії визначається хімією грунту, швидкістю випадання опадів і температурою на поверхні планети (або супутника). Незважаючи на те що ці величини для Землі і Титану значно різняться, якісно фізика ерозії у них схожа.

Вчені, використовуючи сучасні моделі супутника Сатурна, показали, що для утворення на його приполярній дощовій поверхні воронки глибиною 100 м потрібно близько 50 млн років. Планетологи також розрахували, що для формування озер в низьких широтах з сухим кліматом знадобиться близько 375 млн років.

Місія Cassini-Huygens є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства. Основна мета - дослідження Сатурна, його кілець і Титану. Для цього 15 жовтня 1997 року з мису Канаверал у Флориді був запущений автоматичний космічний корабель. 1 липня 2004-го він вийшов на орбіту Сатурна. 25 грудня 2004 року від супутника відокремився зонд Huygens, який 14 січня 2005-го висадився на поверхні супутника.

Титан - найбільший з 62 супутників Сатурна. Він майже в півтора рази перевищує Місяць у діаметрі і майже вдвічі - в масі. В атмосфері Титану переважає азот з домішками метану, які утворюють хмари.