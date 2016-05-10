Не дає читачам вибору: Facebook звинуватили в маніпулюванні інформацією

Про це повідомляє РБК з посиланням на The New York Times.

У США «ліберальними» називають видання лівої частини політичного спектру, прихильників, здебільшого, Демократичної партії, на відміну від прихильників традиційного капіталізму республіканців.

У понеділок, 9 травня, сайт Gizmodo з посиланням на колишніх співробітників Facebook, що координували новини, повідомив, що адміністрація соцмережі регулярно обмежує поширення новин, які представляють інтерес для консервативного читача. У той же час новини на користь ліберального табору штучно просувалися, навіть якщо вони не були досить популярні, стверджували співрозмовники Gizmodo.

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«Викликає крайнє занепокоєння інформація, що така сила використовується для того, щоб замовчувати точку зору і матеріали, що не відповідають чиємусь порядку денному», - заявили у Національному комітеті Республіканської партії США. Головний редактор новинного видання Breitbart News Олександр Марлоу повідомив The New York Times, що відомості Gizmodo «підтверджують давні підозри консерваторів».

«Крім сприяння переслідуванню правих, це ключове нагадування про небезпеку контролю за контентом, що виходить від Кремнієвої долини», - відреагував колишній журналіст британської газети The Guardian Гленн Грінвальд. Про небезпеку маніпулювання інформацією за допомогою соціальних мереж заявили ще кілька видань.

У свою чергу прес-секретар Facebook заявила, що соціальна мережа слідує суворим принципам «в цілях забезпечення узгодженості і нейтралітету» і враховує всі точки зору. «Ми приймаємо звинувачення в упередженості дуже серйозно», - йдеться в заяві компанії. «Facebook є платформою для людей і поглядів усіх областей політичного спектру», - підкреслили в компанії.

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Як пише NYT, Facebook має 222 млн активних користувачів щомісяця в Сполучених Штатах і Канаді. При цьому опитування, проведене в 2015 році Pew Research Center і Knight Foundation, показало, що 63% користувачів Facebook розглядають сервіс як джерело новин.