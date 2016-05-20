Вчені вперше експериментальним шляхом перемогли ВІЛ

15:11, 20 травня 2016
Наука та IT
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Сегмент, що належить вірусу, вдалося вирізати з генома тварини.

Фото: hi-news.ru

Групі вчених з Темпльського університету в США, якою керував Кемел Халілі, вдалося успішно вирізати сегмент ДНК, що належав ВІЛ, з генома живих тварин. Про результати роботи йдеться в прес-релізі університету, на який посилається Naked Science.

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Вчені використовували технологію редагування генів CRISPR/Cas9. Ранні дослідження показали, що її можна успішно використовувати для видалення генів вірусу, вбудованих до генома клітини-господаря.

Важливо те, що таке втручання не загрожує останнім. Були проведені випробування на клітинах пацієнтів – носіїв ВІЛ, що довело хороші перспективи методики.

Випробувати новий метод на тваринах вдалося тільки зараз. Дослідники використовували щурів і мишей, інфікованих ВІЛ. Вченим вдалося вирізати цільовий сегмент ВІЛ з ДНК живих організмів.

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У релізі зазначається, що результат перевершив найсміливіші очікування. Аналіз, проведений через два тижні після початку такого лікування, показав повну відсутність ВІЛ у клітинах крові, головного мозку, нирок, печінки, селезінки та легенів. Також спостерігалося значне скорочення вірусної РНК в клітинах лімфоцитів і лімфатичних вузлах.

Деякі фахівці вже назвали результат революційним. Є всі підстави вірити, що в остаточному підсумку це також зможе допомогти мільйонам людей заражених ВІЛ.

Як відомо, традиційно використовувані при ВІЛ антиретровірусні препарати мають один недолік: вони не ведуть до видалення вірусу з клітин, а лише пригнічують його розмноження. Тому не дають можливості говорити про повну перемогу над вірусом. Хоча при використанні антиретровірусної терапії життя пацієнта можна продовжити до 80 років.

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