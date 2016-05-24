Визначена дата чергового старту корабля Dragon до МКС

Старт буде здійснено з космодрому на мисі Канаверал. Dragon доставить на МКС витратні матеріали, обладнання, а також перший з двох стикувальних вузлів, які дозволять екіпажу пілотованих кораблів Boeing CST-100 Starliner і SpaceX Dragon пристикуваватися до станції, передає Lenta.ru

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Це буде дев'ята за рахунком місія компанії SpaceX в рамках виконання контракту з постачання станції в інтересах NASA.

Boeing в 2017 році планувала запустити корабель CST-100 Starliner в безпілотному режимі, а в 2018 році - в пілотованому. Starliner складається з двох частин. В одній знаходяться астронавти і системи життєзабезпечення, в другій - система управління кораблем, яка від'єднується при його поверненні на Землю. Капсула з астронавтами витримує 10 польотів.

Крім того, над заміною російських "Союзів" працює SpaceX, яка у цьому році планує випробувати друге покоління корабля Dragon в безпілотному режимі і в 2017 році - в пілотованому.