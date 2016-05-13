Порошинка з космосу пробила тріщину в ілюмінаторі МКС

За словами британського астронавта Тімоті Піка, тріщина з'явилася через космічне сміття розміром не більше порошинки, йдеться в повідомленні Європейського космічного агентства, передає Lenta.ru.

Удар припав на скло одного з семи ілюмінаторів оглядового купола, розташованого на однойменному модулі МКС. Космічний сміття невеликих розмірів, яке було, можливо, частинкою фарби або металу, не змогло пробити чотиришарову скляну панель. Інцидент ніяк не вплинув на життя і роботу астронавтів на станції.

Щоб захистити членів екіпажу від зіткнення з космічним сміттям, МКС обладнана протиметеоритними панелями, а також спеціальними системами, які дозволяють станції ухилятися від небезпечних фрагментів. Об'єкти діаметром більше сантиметра здатні пошкодити життєво важливе обладнання або пробити оболонку наскрізь. Шматок 10 сантиметрів може розірвати МКС на шматки.

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У Європейському космічному агентстві стверджують, що майбутні місії агентства будуть організовані таким чином, щоб вихід з ладу космічного апарату не приводив до вибухів, які могли б збільшити кількість уламків на орбіті навколо Землі. Всі супутники і ракети будуть повертатися на Землю або згорять в атмосфері після закінчення свого терміну служби.

Іноді небезпека зіткнення сміття з МКС стає настільки реальною, що астронавтам доводиться евакуюватися зі станції. Остання часткова евакуація відбулася 16 червня 2015 року.