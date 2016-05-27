На Марсі почалося глобальне потепління

Присвячене цьому дослідження опубліковано в журналі Science, коротко про нього повідомляє EurekAlert!, передає Еспресо.

Для Марса, як і для Землі, характерні льодовикові періоди. Однак на Червоній планеті вони більш виражені, ніж на Блакитній. Це пов'язано з серйозною зміною нахилу своєї осі обертання Марса до площини його орбіти. За кілька сотень мільйонів років кут нахилу змінюється на 60 градусів (за цей же час цей параметр для Землі змінюється на два градуси). Це призводить до зміни кількості сонячного світла, яке надходить на планету і характеру її нагрівання.

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З кінця останнього льодовикового періоду, який завершився 370 тисяч років тому, на північному полюсі накопичено 87 тисяч кубічних кілометрів льоду. Це становить велику частину північної полярної шапки і еквівалентно льоду, який повністю б покрив всю планету шаром товщиною 60 сантиметрів.

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Тим часом висота полярної шапки на північному полюсі сьогодні досягає 200-300 метрів. Вчені виявили свідоцтва її виснаження. Вони вважають, що до початку наступного льодовикового періоду полярна шапка на Червоній планеті може повністю розтанути.

Свої висновки геофізики зробили в результаті аналізу даних, отриманих за допомогою радіолокатора станції MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Обсяг і товщина виявленого льоду і темпи його зміни відповідають кліматичній моделі Марса. Дослідження вчених важливе для можливої ​​колонізації планети.