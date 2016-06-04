NASA розкрило таємницю "сутінкової зони" Плутона

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Лента.ру.

На зображенні у верхній частині правого врізу, яке описує простір з діаметром 230 кілометрів недалеко від південного полюса, помітно утворення, що нагадує земну хмару. Воно досягає кількох десятків кілометрів у довжину і розташоване в низьких шарах атмосфери небесного тіла. Структура складається головним чином із метану, а її формування передбачено існуючими моделями.

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У нижній частині правого врізу можна розглянути геологічні неоднорідності карликової планети. Перепад між найвищою і найнижчою точками на цій ділянці досягає п'яти кілометрів. Вчені відзначають, що детально вивчити ці території дозволяють саме дані, отримані в «сутінкових» умовах.

Представлене NASA зображення отримано, коли Плутон перебував між станцією New Horizons і Сонцем. Це дозволило апарату вивчити будову атмосфери карликової планети. Знімок зроблений науковим інструментом MVIC (Multispectral Visual Imaging Camera) через 19 хвилин після мінімального зближення з Плутоном, на відстані 21,55 тисячі кілометрів від нього. Роздільна здатність зображення дорівнює 430 метрам на піксель.