Астрономи спрогнозували зустріч людей з інопланетянами

Про це повідомляє naked-science.

Вчені з Корнельського університету заявили про те, що чекати контакту з розумними інопланетянами найближчим часом не варто. На думку дослідників, розумне життя живе на відстані 1500 світлових років від Землі, а значить, контакту з нею можна очікувати не раніше, ніж через 1500 років.

Свої висновки вчені озвучили на щорічній зустрічі Американського астрономічного товариства. Вчені заявили про те, що земляни досі не змогли знайти розумне життя у Всесвіті через величезні розміри космосу.

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Дослідники прорахували, яких меж досягли сигнали людства. На думку вчених, людство вийшло в космос разом з появою радіо та телебачення.

Згідно з розрахунками вчених, людство змогло охопити сферу, в якій розташовуються три тисячі землеподібних планет, лише невелика частина яких може виявитися населеною.

На даний момент "зона комунікації" охопила менше тисячної частки відсотка зірок від загального числа зірок Чумацького Шляху.

Через 1500 років "зона комунікації" охопить вже половину зірок галактики і тоді можна очікувати контакту з інопланетянами.

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Раніше інша група вчених спробувала дати своє пояснення відсутності контактів з представниками інших світів. На їхню думку, наша Земля являє собою унікальне явище, а життя на інших планетах може просто не бути.