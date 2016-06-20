Вчені знайшли спосіб, який може підсилити імунну систему ВІЛ-інфікованих
Нове дослідження, проведене вченими з Сан-Франциско, показало, що за допомогою ліків на основі ретиноєвої кислоти можливо посилити імунну систему ВІЛ-інфікованих пацієнтів таким чином, що це дозволить позбутися від уражених вірусом клітин.
Стаття опублікована в журналі Nature Medicine, передає Лента.ру.
При антиретровірусній терапії неможливе повне виліковування ВІЛ через те, що в інфікованих клітинах зберігаються цілі резервуари латентних вірусів. Можна знищити більшу частину ВІЛ у крові пацієнтів, однак ці резервуари зберігаються та можуть реактивуватися. В результаті заражена клітина знову починає виробляти інфекцію.
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Згідно з раннім дослідженням, латентні віруси виживають за пригніченої імунної системи, яка не здатна виявити інфіковані лімфоцити та інші клітини і знищити їх. Проте вчені показали, що ретиноєва кислота може стимулювати вроджений імунітет і ліквідувати «сплячий» ВІЛ. Зокрема, її похідні препарати пробуджують латентні віруси, в результаті чого імунна система починає виявляти і знищувати інфіковані клітини.
За словами вчених, це дозволить не просто продовжувати життя пацієнтам, як це робить антиретровірусна терапія, але і знищувати скупчення ВІЛ, через які повне вилікування раніше було неможливим. Подальші дослідження допоможуть створити ефективну терапію, дозволяє позбавити людей від вірусів.
ВІЛ вражає різні клітини імунної системи, в результаті чого пригнічується імунітет і розвивається СНІД. Антиретровірусна терапія дозволяє продовжити життя хворого до 70 років.