Вчені знайшли спосіб, який може підсилити імунну систему ВІЛ-інфікованих

Ліки на основі ретиноєвої кислоти допоможуть позбутися уражених клітин / Фото: hi-news.ru

Стаття опублікована в журналі Nature Medicine, передає Лента.ру.

При антиретровірусній терапії неможливе повне виліковування ВІЛ через те, що в інфікованих клітинах зберігаються цілі резервуари латентних вірусів. Можна знищити більшу частину ВІЛ у крові пацієнтів, однак ці резервуари зберігаються та можуть реактивуватися. В результаті заражена клітина знову починає виробляти інфекцію.

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Згідно з раннім дослідженням, латентні віруси виживають за пригніченої імунної системи, яка не здатна виявити інфіковані лімфоцити та інші клітини і знищити їх. Проте вчені показали, що ретиноєва кислота може стимулювати вроджений імунітет і ліквідувати «сплячий» ВІЛ. Зокрема, її похідні препарати пробуджують латентні віруси, в результаті чого імунна система починає виявляти і знищувати інфіковані клітини.

За словами вчених, це дозволить не просто продовжувати життя пацієнтам, як це робить антиретровірусна терапія, але і знищувати скупчення ВІЛ, через які повне вилікування раніше було неможливим. Подальші дослідження допоможуть створити ефективну терапію, дозволяє позбавити людей від вірусів.

ВІЛ вражає різні клітини імунної системи, в результаті чого пригнічується імунітет і розвивається СНІД. Антиретровірусна терапія дозволяє продовжити життя хворого до 70 років.