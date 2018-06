Розум людини здатний змінювати рівень глюкози в крові

Про відкриття повідомляється в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, передає Lenta.ru.

Автори нового дослідження вирішили перевірити, чи впливає "свідомість" на "тіло" при хронічній хворобі - у даному випадку діабеті другого типу.

46 добровольців приблизно одного віку (близько 50 років) були запрошені в лабораторію, де їх розділили на три групи. У всіх учасників досліду забрали пристрої, що показують час. Потім вони 90 хвилин грали в різні відеоігри, причому лабораторний годинник в одному випадку показував правильний час, в іншому - у два рази запізнювалися, у третьому - йшли в два рази швидше (тобто до кінця досвіду показували 45 і 180 хвилин відповідно).

Виявилося, що рівень глюкози в крові діабетиків більше залежить від "уявного" плину часу, ніж від об'єктивного терміну. Тобто, у тих, хто був упевнений, що пройшло 180 хвилин, глюкози було менше, ніж серед впевнених в тому, що вони грали всього 45 хвилин. Вчені впевнилися: інші фактори (рівень стресу, організація експерименту) практично не вплинули на результат.

