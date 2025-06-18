Згортання групи не означає повне згортання санкційного тиску на Росію, вважає радник ОП.

Нещодавнє рішення адміністрації США ліквідувати міжвідомчу робочу групу, завданням якої було розробляти стратегію тиску на Росію для пришвидшення мирних переговорів з Україною, - це частина масштабного перегляду політики президента Дональда Трампа у напрямку згортання антиросійської стратегії. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

"Ця комісія була створена, скажімо так, десь у березні, тобто на початку весни, і закрита буквально сьогодні, тобто вона попрацювала три місяці, трошки менше. Але вони почали велику чистку, як я розумію, в Радбезі. У цілому багато людей залишили свої посади, і в рамках цього вони скоротили і цю місію", - розповів Подоляк.

Утім, за його словами, це не означає повне згортання санкційного тиску на Росію. Як приклад радник Офісу президента навів законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, ініціативи Великої Британії та Франції.

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"Питання у волі самого Трампа і питання розуміння, які репутаційні втрати він сьогодні несе. Тобто все більше країн розуміють, що Сполучені Штати від концепції "зробимо знову Америку великою" ідуть до концепції "зробимо Америку ізольованою і не впливаючою на глобальні процеси". Стратегія така", - зазначив Подоляк.

Утім, на його думку, ізоляціонізм не буде сприйнятий американцями позитивно, адже США десятиліттями вкладались у домінування на міжнародній арені:

"Вони ж сторіччями вкладалися в те, щоб домінувати. І зараз за пів року віддати все Китаю, там Росії якійсь нікчемній? Ну це дивно".

Згортання у США групи, яка тиснула на РФ: що відомо

Як писав напередодні УНІАН, Білий дім згорнув групу, яка тиснула на РФ, щоб прискорити мирні переговори. Інформацію про це агентству Reuters повідомили на умовах анонімності троє американських чиновників.

Ініціатива була створена навесні та координувалась Радою національної безпеки США. До її складу входили представники Держдепу, Пентагону, Мінфіну, розвідки. Вона мала на меті сформувати єдину політику, яка б змусила Кремль сісти за стіл переговорів.

Згортання роботи стало очевидним ще в травні, коли стало зрозуміло, що Трамп не бажає конфронтації з Москвою. Ця новина посилила занепокоєння серед союзників США в Європі, особливо напередодні саміту НАТО. Критики зазначили, що поміркована риторика Трампа щодо Росії і його відмова чітко підтримати Україну може розхитати єдність Заходу.

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