Це сталося в містечку Беннет, штат Колорадо.

Майже 3 тисячі Nintendo Switch 2 були вкрадені в США прямо з вантажівки. Про це повідомляє поліція округу Арапаго, штат Колорадо, інцидент трапився вранці 8 червня на зупинці Love's Truck Stop у місті Беннет, коли водій вийшов з машини.

За даними поліції, з фури зникло 2810 консолей. Водій стверджує, що не знав, який вантаж віз, і тільки після повернення помітив, що задні двері вантажівки було зламано.

Якщо рахувати за стандартною ціною в 500 доларів за консоль, загальна сума збитку становить близько 1.4 мільйона доларів, щоправда, реальний прибуток для викрадачів, найімовірніше, буде меншим.

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Експерт із комп'ютерної безпеки Стів Біті з університету MSU Denver упевнений, що товар піде в обхід офіційних майданчиків, оминаючи сервіси на кшталт eBay:

"З огляду на те, що це вкрадене обладнання, його, найімовірніше, швидко переправлять у даркнет або виведуть із країни".

Важливо зазначити: кожна консоль має унікальний серійний номер, як і її комплектуючі. Nintendo також може віддалено заблокувати будь-яку консоль, що порушує правила використання. Найімовірніше, це стосуватиметься і пристроїв, офіційно визнаних вкраденими.

Раніше ми розповідали, що Nintendo почала банити власників Switch 2 за піратство. Щоправда, вони не піратили.

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