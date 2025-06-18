Відома не весь світ British Airways не потрапила навіть до десятки найкращих.

Qatar Airways здобула титул найкращої авіакомпанії 2025 року в межах церемонії World Airline Awards від консалтингової компанії Skytrax, яка спеціалізується на вивченні якості послуг авіакомпаній та аеропортів. Про це повідомляє Daily Mail.

"‎Це надзвичайне досягнення – вже дев’ятий раз Qatar Airways здобуває титул найкращої авіакомпанії світу"‎, – говорить Едвард Плейстед зі Skytrax.

Експерти відзначили бізнес-клас Qatar Airways, а її лаунж Al Mourjan Garden Lounge в аеропорту Дохи назвали найкращим бізнес-залом для пасажирів.

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Авіакомпанія Singapore Airlines посіла друге місце та здобула нагороду, зокрема, за найкращий перший клас.

Також до трійки лідерів увійшла флагманська авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific. Фахівці відзначили розважальні системи та надзвичайно якісний економ-клас.

Відома не весь світ British Airways не потрапила до десятки найкращих і посіла лише 13-те місце у світовому рейтингу. Найвищу оцінку вона отримала в категорії "сімейний", де стала другою після Lufthansa.

Найкращою бюджетною авіакомпанією у світі стала AirAsia – малайзійський лоукостер, тоді як easyJet посіла 10-те місце у цій категорії.

Найвищу оцінку серед європейських лоукостерів отримала Eurowings (4-те місце у світі), одразу за нею йде іспанська Vueling Airlines (5-те місце у світі).

Довідка УНІАН. Qatar Airways – національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в місті Доха. Наразі її флот нараховує понад 200 літаків. Кількість її співробітників перевищує 48 тисяч осіб.

Qatar Airways - головні новини

У минулому році літак авіакомпанії Qatar Airways вперше в світі піднявся в повітря з безкоштовним високошвидкісним інтернетом для пасажирів від Starlink.

Про плани Qatar Airways облаштувати свої літаки швидким інтернетом від Starlink УНІАН повідомляв ще у 2023 році.

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