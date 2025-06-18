Абсурдні вимоги від російських загарбників лунають майже щодня, заявили у відомстві.

Російська Федерація демонструє повну неадекватність, коли заявляє про вимогу знищення усіх видів озброєння, наданих Україні країнами Заходу. Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив у мережі X.

"Російські посадовці висувають нові абсурдні вимоги майже щодня. Повна неадекватність. Москва показує повну зневагу до зусиль Сполучених Штатів із припинення війни", - наголосив Тихий.

Таким чином речник прокоментував нову заяву від чиновників країни-агресорки, що частиною будь-якої угоди про припинення вогню має стати знищення усіх озброєнь, які Україна отримала від країн Заходу.

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Вимоги Росії до України

Як повідомляв УНІАН, заступник голови російського міністерства закордонних справ Олександр Грушко нещодавно виступив з нахабною заявою про те, що усі передані Україні озброєння від країн Заходу мають бути знищені. За його словами, "шалене накачування України озброєннями" нібито загрожує і самим західним країнами, оскільки цю зброю важко контролювати.

Також Росія, яка не демонструє жодного бажання припиняти повномасштабну війну проти України, вимагає міжнародного визнання приналежності до Росії окупованих українських територій - Криму, Севастополя, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Також загарбники вимагають, щоби Україна не вступала до НАТО та отримала позаблоковий статус.

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