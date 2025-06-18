Іранський уран вже був "майже придатний" для використання у бомбардуваннях.

Наразі невідомо, чи Іран після серії ударів з боку Ізраїлю досі зберігає уран на підземному об'єкті в Ісфахані. Про це розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що 409 кілограмів збагаченого урану, якого достатньо для виробництва 10 ядерних боєголовок повинні були зберігатися під печаткою МАГАТЕ на підземному об'єкті в Ісфахані. Але Іран раніше повідомляв, що може перемістити свої запаси урану у випадку атак Ізраїля.

"Я не зовсім впевнений. У воєнний час усі ядерні об’єкти закриті. Жодні інспекції, жодна нормальна діяльність не можуть відбуватися", - сказав Гроссі телеканалу Bloomberg, коли його запитали про уран.

Відео дня

Журналісти зазначають, що коментарі Гроссі підкреслюють одну з головних дилем атак на ядерну інфраструктуру Ірану. Хоч удари Ізраїлю і вплинули на можливість Тегерана виробляти нові обсяги збагаченого урану. Однак світ ризикує втратити контроль вже над існуючими запасами.

Повідомляється, що наразі свідчень щодо того, що Іран міг спробувати перевезти уран - немає. Однак за даними Управління науково-технічної інформації уряду США, високозбагачений уран Ірану може поміститися в 16 циліндрів висотою 91,4 сантиметра. І навіть якщо Ізраїль і знищить підземну базу Ірану, на якій зберігається уран, місцезнаходження цього матеріалу все одно потребуватиме перевірки.

"Багато високопосадовців заявили, що Іран має всі складові пазла. Було багато неоднозначності, і це ніколи не веде до добра", - додав Гроссі.

Війна Ізраїлю та Ірану: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Ізраїль завдав перших ударів по ядерній програмі та потенціалу далекобійних ракет іранського режиму. ЦАХАЛ пояснив ці удари тим, що Іран прискорює розробку ядерної зброї та має вже достатню кількість збагаченого урану для "створення 15 ядерних бомб лише за кілька днів".

Наразі США розглядає варіант вступу у війну на боці Ізраїлю, якщо Іран не повернеться за стіл перемовин, щоб обговорити відмову Тегерану від збагачення урану. Як повідомляє ABC News, вирішальними у цьому питанні можуть бути найближчі 24-48 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: