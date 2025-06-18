Дрібниця, а приємно: тепер в іграх у Steam можна ввімкнути лічильник FPS із повним моніторингом

Крім того, цей лічильник показує фактичний FPS і видимий FPS, який був отриманий завдяки апскейлерам.

В останньому бета-оновленні Steam додали лічильник FPS із розширеним моніторингом системи. Тепер прямо в грі можна бачити, що відбувається з ПК: від частоти кадрів до температури відеокарти.

Серед доступної інформації - поточний FPS, включно з розподілом на реальні та згенеровані кадри, наприклад, з DLSS, графік кадрової частоти, навантаження і температура відеокарти, завантаження процесора і використання оперативної пам'яті.

Усі елементи можна розмістити в будь-якому кутку екрана, налаштувати фон і контраст тексту, щоб він не губився на тлі гри.

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Valve вже виклала роз'яснення, що означає кожен параметр у новому оверлеї.

Паралельно з цим у бета-клієнті Steam оновили і налаштування сумісності з Windows-іграми в Linux. Тепер Proton увімкнено за замовчуванням для всієї бібліотеки, а не тільки для верифікованих ігор, як раніше. Це означає, що користувачам Linux не доведеться вручну активувати підтримку, все працюватиме з коробки, якщо гра не має нативної версії.

Щоб протестувати нововведення, потрібно перейти в налаштування Steam, розділ Interface, і вибрати участь у Steam Beta Update через пункт Client Beta Participation.

Раніше ми розповідали, що в Steam розкрили найпопулярніше "залізо" серед ПК-геймерів у 2025 році. RTX 3060 повернула собі лідерство серед відеокарт, а загальна частка Windows 11 наближається до 60%.

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