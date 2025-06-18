Компанія Ford Motor Company почала випускати автомобіль Ford F-Series ще у 1948 році.

Новий рейтинг найбільш продаваних автомобілів в США у 2025 році підтвердив домінування моделі Ford F-Series, тоді як Tesla Model Y втратила позиції та займає лише дев’яте місце. Про це повідомляє спеціалізований портал Focus2Move.

Станом на травень цього року Ford F-Series продемонстрував приріст продажів на 16%, тоді як показники Chevrolet Silverado та Toyota RAV4, які посідають другу та третю позиції в рейтингу, дещо знизилися. Замикає десятку лідерів автомобіль Honda Civic.

ТОП-10 найпопулярніших машин в США:

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Ford F-Series (+16%);

Chevrolet Silverado (-10.5%);

Toyota RAV4 (-4.4%);

Honda CR-V (+17.6%);

Chevrolet Equinox (+46.4%);

Ram Pick-Up (-7.8%);

GMC Sierra (+36.5%);

Toyota Camry (-0.5%);

Tesla Model Y (-34.5%);

Honda Civic (+0.4%).

Автомобілі зі США – що цікавого

Раніше фахівці з'ясували, що середній вік американських машин з пробігом, які у минулому місяці поповнили вітчизняний автопарк, становив 5,8 року. Загалом у травні українці придбали майже 4,3 тисячі вживаних легковиків, які ввезли зі США. Найпопулярнішою моделлю виявилась Tesla Model Y, а одразу за нею йдуть Tesla Model 3 та Ford Escape.

А ще раніше стало відомо, що найпопулярнішим автомобільним брендом серед американських багатіїв є Tesla. Також до рейтингу несподівано потрапив Ford. Замикає десятку лідерів доволі знаменитий в Америці виробник електромобілів Rivian.

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