Експорт нафти РФ скоротився на тлі зростання цін через ракетні удари між Ізраїлем та Іраном.

Росія не змогла скористатися нещодавнім зростанням цін на нафту та збільшенням власного обсягу видобутку в рамках Організації країн-експортерів нафти та інших держав, які регулюють видобуток нафти (ОПЕК+, -УНІАН), оскільки обсяги експорту РФ впали до мінімуму за останні сім тижнів, пише агентство Bloomberg.

За період з 18 квітня до 15 червня Росія експортувала морем у середньому 3,31 млн барелів нафти на добу. Це на 1% менше, порівняно з періодом з 11 квітня до 8 червня. При цьому тижневий показник експорту впав приблизно на 440 тисяч барелів на добу, хоча раніше досяг тримісячного максимуму.

Зазначається, що зниження обсягів експорту перекрило вплив зростання цін на нафту. У результаті цього загальна вартість експорту нафти з Росії за останні чотири тижні зросла лише на 1%. При цьому за тиждень їхня вартість взагалі знизилася на 5%.

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Зниження обсягів припало на період, коли ціни на нафту зростали через ракетні обміни між Ізраїлем та Іраном. Середні тижневі ціни на російський експорт нафти зросли приблизно на 4 долари за барель минулого тижня, і, якщо не відбудеться зниження напруженості найближчим часом, імовірно зростатимуть далі.

Видобуток нафти в Росії також зростатиме, оскільки її цільовий видобуток в межах ОПЕК+ вже збільшився на понад 180 тисяч барелів на добу з березня по червень.

Однак понад половина цього обсягу нівельована через додаткові скорочення, які Москва пообіцяла зробити для компенсації попереднього перевиробництва. У травні обсяги видобутку взагалі не змінилися порівняно з квітнем. Зниження експорту за останній тиждень було спричинене різким скороченням поставок з арктичного порту Мурманськ.

На зменшення експорту також впливає зростання обсягів внутрішньої переробки нафти нафтопереробними заводами Росії, які відновлюють роботу після сезонного ремонту. На початку червня обсяги переробки нафти сягнули в середньому 5,41 млн барелів на добу, що на 140 тисяч більше, ніж у середньому за більшість днів травня.

Окремо Росія прагне транспортувати більше нафти до Китаю через Казахстан, зменшивши необхідність у довгих морських перевезеннях з портів на Балтійському, Чорному та Арктичному узбережжях.

Російський експорт нафти - останні новини

18 червня Австралія запровадила санкції проти 60 нафтових танкерів "тіньового флоту", який Росія використовує для продажу нафти в обхід міжнародних санкцій. Обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їхнього страхування та обслуговування.

Раніше повідомлялося, що Росія здійснює незаконну перевалку нафти у відкритому морі поблизу Греції, що несе велику небезпеку екології. У Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що це створює серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо через технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування, що може призвести до масштабних аварій, екологічних катастроф поблизу берегів країн Євросоюзу.

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