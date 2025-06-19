Через війну молоді українці обирають навчання в європейських університетах. Для майбутнього країни особливо небезпечний від'їзд дівчат - це загрожує погіршенням демографічної ситуації.

В умовах продовження війни з Росією дедалі більше випускників українських шкіл ухвалює рішення виїхати вчитися в Європу. У деяких випадках таке рішення приймає половина класу, як хлопці, так і дівчата. Про додаткову небезпеку, пов'язану з демографічною ситуацією в Україні, яка і без того погіршується, пише The Telegraph.

Кореспондентка видання поспілкувалася з учителями та учнями випускного класу однієї зі шкіл у Львові. Сімнадцятирічна Кіра Юхименко, переселенка із Запорізької області, розповіла, що до війни не думала про від'їзд, сподівалася вступити до університету в Києві чи Харкові. Але переїхавши до Львова і кілька разів побувавши в польському Кракові, вона змінила рішення. Основною причиною стало те, що під час війни знижується якість навчання.

"Під час повітряної тривоги або бомбардувань, неможливо вчитися. Доводиться спускатися в бомбосховище і виходити в інтернет. А я хочу досягти успіху в навчанні", - сказала вона.

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Її однокласниця, 17-річна Тетяна Марвій сказала, що раніше планувала вступати до інституту в Україні, але змінила рішення після того, як її сестра не змогла заробити високі оцінки під час іспитів через постійні сирени повітряної тривоги. Тепер вона планує вивчати міжнародні відносини в столиці Литви Вільнюсі.

Колишній учень Львівського фізико-математичного ліцею 17-річний Тарас Гривняк вступив до Віденського університету. Він сказав журналістам, що в Європу поїхали половина хлопчиків з його класу і стільки ж дівчаток.

Їхня вчителька Людмила Макохіна підтвердила, що багато дітей думають про еміграцію, обираючи університети в Європі, а не в Україні.

Інша вчителька зі Львова Світлана Божко сказала, що з 34 учнів її випускного 11-го класу до Європи переїдуть 18 учнів: 8 дівчаток і 11 хлопчиків.

The Telegraph пише, що за три роки війни багато молодих українців ухвалили рішення виїхати з України в безпечні країни і з кожним роком виїжджає дедалі більше молоді, зокрема дівчат. Крім витоку мізків, це прискорює скочування України в демографічну прірву. Як пише видання:

"Хвиля еміграції є демографічною бомбою уповільненої дії".

Видання пише, що кількість молодих жінок, які виїжджають з України, зростає рік від року. За рік після російського вторгнення, наприклад, подвоїлася кількість українських студенток у Польщі.

Статистика від МОН показує зниження кількості випускників

Щороку в Україні знижується кількість випускників. Цього року 312 тисяч випускників зареєструвалися на Національний мультипредметний тест (НМТ). Приблизно стільки ж було і минулого. Однак уже кілька десятків років кількість випускників знижувалася на 20-30 тисяч на рік. Приміром, у 2008 році в Україні було 630 тисяч випускників.

Це відображення негативної демографічної ситуації в Україні. За даними експертів, це триватиме і в майбутньому. У дослідженні Київської школи економіки йдеться, що до 2100 року населення України зменшиться до 15,2 млн осіб.

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